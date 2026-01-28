Ο Λορέντζο Μουζέτι προηγήθηκε με 2-0 στα σετ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, όμως ο τραυματισμός του έβαλε πρόωρο τέλος στην πορεία του στο Australian Open...

Ο Λορέντζο Μουζέτι βρέθηκε ένα σετ μακριά από μία εκ των μεγαλύτερων νικών της καριέρας του, όμως η μοίρα του επιφύλασσε σκληρό φινάλε. Ο 23χρονος Ιταλός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον προημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι προηγούνταν με 2-0 στα σετ και είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Ο Μουζέτι κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ με 6-4 και 6-3, παίζοντας τένις υψηλής ποιότητας, με ποικιλία, φαντασία και καθαρό μυαλό. Ο Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, έμοιαζε εκτός ρυθμού, με πολλά αβίαστα λάθη και δυσκολία στην κίνηση, δίνοντας την εικόνα παίκτη που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Στην αρχή του τρίτου σετ, όμως, ο Ιταλός ένιωσε έντονες ενοχλήσεις. Ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και προσπάθησε να συνεχίσει. Στο 3-1 έγινε ξεκάθαρο πως δεν μπορούσε να πιέσει άλλο το σώμα του και αποφάσισε να εγκαταλείψει, μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά στο court.

Ο 38χρονος Σέρβος στάθηκε εξαιρετικά τυχερός και προκρίθηκε στον 13ο ημιτελικό του στο Australian Open και 54ο συνολικά σε Grand Slam διοργανώσεις, συνεχίζοντας την πορεία του προς τον 25ο major τίτλο. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος στον έτερο προημιτελικό επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-4 του Μπεν Σέλτον.