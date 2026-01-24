Τζόκοβιτς: Συνεχίζει τις νίκες χωρίς να χάσει σετ (vid)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε τις 100 νίκες στο Australian Open και παραμένει ασταμάτητος χωρίς να έχει απωλέσει σετ. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και πήρε την πρόκριση στη φάση των "16" της διοργάνωσης.
Αυτή ήταν η 102η νίκη του Νόλε στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, η οποία ήρθε επίσης με εμφατικό τρόπο. Στο πρώτα δύο σετ, ο 38χρονος δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Ολλανδό αντίπαλό του. Πήρε το προβάδισμα με 6-3 και διπλασίασε τα σετ του με 6-4.
Το τρίτο σετ ήταν εντελώς διαφορετικό με αυτά που προηγήθηκαν. Οι δύο τενίστες έκαναν από ένα break και πίσω από τα σερβίς τους ήταν αρκετά σταθεροί. Από τη μεριά του ο Βαν ντε Ζαντσούλπ κατάφερε να σβήσει δύο match point του Τζόκοβιτς στο 12ο game, στέλνοντας το σετ σε tie-break.
Εκεί, ο κάτοχος 24 Grand Slam επικράτησε με 7-4 για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στους "16" ο Νόβακ Τζόκοβιτς θ' αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Γιακούμπ Μένσικ - Ίθαν Κουίν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.