Συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στο Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος στον 3ο γύρο του τουρνουά επικράτησε με 6-3, 6-4, 7-6(4) του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ..

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε τις 100 νίκες στο Australian Open και παραμένει ασταμάτητος χωρίς να έχει απωλέσει σετ. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 6-3, 6-4, 7-6(4) και πήρε την πρόκριση στη φάση των "16" της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η 102η νίκη του Νόλε στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, η οποία ήρθε επίσης με εμφατικό τρόπο. Στο πρώτα δύο σετ, ο 38χρονος δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Ολλανδό αντίπαλό του. Πήρε το προβάδισμα με 6-3 και διπλασίασε τα σετ του με 6-4.

Το τρίτο σετ ήταν εντελώς διαφορετικό με αυτά που προηγήθηκαν. Οι δύο τενίστες έκαναν από ένα break και πίσω από τα σερβίς τους ήταν αρκετά σταθεροί. Από τη μεριά του ο Βαν ντε Ζαντσούλπ κατάφερε να σβήσει δύο match point του Τζόκοβιτς στο 12ο game, στέλνοντας το σετ σε tie-break.

Εκεί, ο κάτοχος 24 Grand Slam επικράτησε με 7-4 για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στους "16" ο Νόβακ Τζόκοβιτς θ' αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Γιακούμπ Μένσικ - Ίθαν Κουίν.