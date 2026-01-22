Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα τρία σετ τον Φραντσέσκο Μαεστρέλι, πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο στο Australian Open, φθάνοντας στις 399 νίκες στα Grand Slam και στις 101 στη Μελβούρνη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε με άνεση και το εμπόδιο του Φραντσέσκο Μαεστρέλι (Νο.141) με 6-3, 6-2, 6-2 για την πρόκριση στον 3ο γύρο στο Australian Open.

O 38xρονος Σέρβος δεν είχε προβλήματα απέναντι στον 23χρονο Ιταλό, που ήρθε από τα προκριματικά, τελειώνοντας την υπόθεση πρόκριση σε δύο ώρες και 15 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει απτόητος, φθάνοντας στις 101 νίκες στο Australian Open, όπου μετρά 10 τίτλους και στις 399 νίκες στα Grand Slam!

DJOKOVIC MODE DESTRUCTION 💥



Novak Djokovic écrase Francesco Maestrelli et atteint le troisième tour de l'Open d'Australie pour la 18e fois de sa carrière. 🔥🇷🇸



Le Serbe décroche sa 399e victoire en Grand Chelem, la 101e à Melbourne. ⭐️ pic.twitter.com/rGgFs3yk9X January 22, 2026

Αν και είχε 10 λιγότερους winners από τον Μαεστρέλι (19 έναντι 29), είδε τον αντίπαλό του να κάνει 35 αβίαστα λάθη και φθάνοντας σε έξι break έβαλε τις βάσεις πρόκρισης.

Ο Τζόκοβιτς στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μπότιτς φαν ντε Ζάντσουλπ και τον Κινέζο, Γιαντσένγκ Σανγκ.

Novak Djokovic won by a score of 6-3 6-2 6-2.



He has not lost a set all tournament.



Simply the best.pic.twitter.com/14aBu7XIJ4 — Danny (@DjokovicFan_) January 22, 2026

Σε παιχνίδια που άνοιξαν το πρόγραμμα της ημέρας στη Μελβούρνη, ο Μπεν Σέλτον νίκησε τον Αυστραλό Ντέιν Σουίνι με 6-3, 6-2, 6-2 και ο Κάρεν Χατσάνοφ τον Αμερικανό, Νίσες Μπασαβαρέντι με 6-1, 6-4, 6-3.

Τον πρόωρο αποκλεισμό γνώρισε ο Χούμπερτ Χουρκάζ από τον 21χρονο Αμερικανό Έθαν Κουίν με 6-4,΄7-6(5), 6-1.



