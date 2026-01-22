Τζόκοβιτς: Με άνεση η νίκη Νο.101 στο Australian Open

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα τρία σετ τον Φραντσέσκο Μαεστρέλι, πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο στο Australian Open, φθάνοντας στις 399 νίκες στα Grand Slam και στις 101 στη Μελβούρνη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε με άνεση και το εμπόδιο του Φραντσέσκο Μαεστρέλι (Νο.141) με 6-3, 6-2, 6-2 για την πρόκριση στον 3ο γύρο στο Australian Open.

O 38xρονος Σέρβος δεν είχε προβλήματα απέναντι στον 23χρονο Ιταλό, που ήρθε από τα προκριματικά, τελειώνοντας την υπόθεση πρόκριση σε δύο ώρες και 15 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει απτόητος, φθάνοντας στις 101 νίκες στο Australian Open, όπου μετρά 10 τίτλους και στις 399 νίκες στα Grand Slam!

Αν και είχε 10 λιγότερους winners από τον Μαεστρέλι (19 έναντι 29), είδε τον αντίπαλό του να κάνει 35 αβίαστα λάθη και φθάνοντας σε έξι break έβαλε τις βάσεις πρόκρισης.

Ο Τζόκοβιτς στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μπότιτς φαν ντε Ζάντσουλπ και τον Κινέζο, Γιαντσένγκ Σανγκ.

Σε παιχνίδια που άνοιξαν το πρόγραμμα της ημέρας στη Μελβούρνη, ο Μπεν Σέλτον νίκησε τον Αυστραλό Ντέιν Σουίνι με 6-3, 6-2, 6-2 και ο Κάρεν Χατσάνοφ τον Αμερικανό, Νίσες Μπασαβαρέντι με 6-1, 6-4, 6-3.

Τον πρόωρο αποκλεισμό γνώρισε ο Χούμπερτ Χουρκάζ από τον 21χρονο Αμερικανό Έθαν Κουίν με 6-4,΄7-6(5), 6-1.


@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

