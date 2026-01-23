Με μία ειρωνική κίνηση ο Τόμας Μάτσαχ, στο τέλος του ματς, κορόιδεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά για το γεγονός πως ο Έλληνας τενίστας ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό...

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open από τον Τόμας Μάτσαχ. Ο Τσέχος τενίστας επικράτησε με 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Βέβαια, αυτό που έμεινε από το τέλος του ματς ήταν η κίνηση του Μάτσαχ μετά την επικράτησή του. Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός τενίστας ειρωνεύτηκε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό στο πόδι, παίρνοντας δύο φορές ιατρικό time out.

Ακριβέστερα, ο 25χρονος Τσέχος όταν κατέκτησε το σετ που του έδωσε τη νίκη γύρισε προς το box του πανηγύρισε και στη συνέχεια έκανε πως κουτσαίνει. Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό από τους θεατές του τένις, οι οποίοι κατέκριναν την κίνηση αυτή.

Ο λόγος του τραυματισμού του Στέφανου Τσιτσιπά

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε το λόγο που ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό. Ο ίδιος, τόνισε πως τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη του Australian Open έπαιζε μπάλα, όπου και τραυματίστηκε στο πόδι.

Παράλληλα δήλωσε μετανιωμένος γι' αυτό, χαρακτηρίζοντας ως χαζό τον τραυματισμό του. Έκανε ξεκάθαρο πως δεν θα το ξανακάνει κάτι τέτοιο, λέγοντας πως έχει πάρει το μάθημά του.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά

«Ένας χαζός τραυματισμός συνέβη εδώ, παίζοντας ποδόσφαιρο τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Όλοι στην ομάδα μου με πίεζαν να μην παίξω και είμαι περήφανος που βγήκα έξω και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα. Ήμουν πολύ αποφασισμένος να κάνω καλά τη δουλειά, αν και στα πρώτα γκέιμ δεν ήμουν βέβαιος ότι θα μπορούσα να τελειώσω το ματς. Είχα έναν τραυματισμό στον ψόα που είχα να πάθω από το 2016.

Είναι από τους χειρότερους και πιο χαζούς τραυματισμούς που είχα πριν από τουρνουά, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Είμαι, λοιπόν, περήφανος που βγήκα έξω και έπαιξα, θα μπορούσα να είχα φύγει χωρίς να παίξω. Δεν με ενόχλησε σήμερα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Το θέμα ήταν στον πρώτο αγώνα, αν θα μπορούσα να τον τελειώσω. Ένιωθα καλύτερα μέρα με τη μέρα».

Για το πώς το έπαθε

«Έκανα κάποια γκελ με μπάλα ποδοσφαίρου και έσκισα τον ψόα σε ένα από τα γκελ, όταν έκανα τον κύκλο για να φέρω την μπάλα πίσω. Ήταν μια απότομη κίνηση και σοκαρίστηκα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Νευρίασα με τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάτι τόσο αθώο μπορούσε να δημιουργήσει τόσο μεγάλο τραύμα και πόνο, διότι δυσκολευόμουν να περπατήσω για δύο μέρες. Στις προπονήσεις δεν έτρεχα, απέφευγα να τρέχω δεξιά και αριστερά. Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί πριν από τουρνουά. Μαθαίνω από αυτό ότι δεν ξαναπαίζω μπάλα πριν από τουρνουά».