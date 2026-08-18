Πένραϊς: «Είπα στην ΑΕΚ ότι ήθελα να έρθω στους Ρέιντζερς και με διεκόλυνε»

Ο Τζέιμς Πένραϊς αναφέρθηκε στη μεγάλη επιθυμία που είχε για να πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ στους Ρέιντζερς.

Πριν από μερικές μέρες ο Τζέιμς Πένραϊς ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από την ΑΕΚ στους Ρέιντζερς, πραγματοποιώντας μάλιστα και ένα εξαιρετικό ντεμπούτο με τους Τζέρς με γκολ και ασίστ.

Ο 27χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ παραχώρησε νέες δηλώσεις, αυτή τη φορά στο BBC, όπου τόνισε πόσο πολύ ήθελε να γυρίσει στη χώρα του για να φορέσει τη φανέλα των Ρέιντζερς, με την ΑΕΚ να τον διευκολύνει σε αυτό.

«Είπα στην AEK ότι θέλω πραγματικά να έρθω στον σύλλογο, και εκείνοι το διευκόλυναν, οπότε πρέπει να τους ευχαριστήσω επίσης, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω τον σύλλογο που έδειξε εμπιστοσύνη προσπαθώντας να με φέρει εδώ. Μπαίνεις κάπως σε αμφιβολίες. Ήμουν αρκετά απογοητευμένος που δεν έγινε τον Ιανουάριο. Δεν το κρύβω αυτό. Αλλά μόλις έμαθα το καλοκαίρι ότι υπήρχε πιθανότητα, έσπρωξα σαν τρελός και ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα», υπογράμμισε ο Πένραϊς.