«Μαύρη κάρτα» στο ποδόσφαιρο: Το νέο μέτρο έρχεται από τη Ρουμανία

Ρηξικέλευθη απόφαση πήρε η Ρουμανία όσον αφορά το ποδόσφαιρο στις νεανικές ηλικίες, θέλοντας να βάλει τέλος στις ακραίες συμπεριφορές των γονέων.

Μια πρωτοποριακή απόφαση πήρε η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία από τη νέα σεζόν εισάγει τη «μαύρη κάρτα» στις διοργανώσεις Κ7 έως Κ16, με στόχο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συμπεριφορές γονέων και θεατών στις εξέδρες.

Αναλυτικότερα όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρις η απόφαση αυτή πάρθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με τη FRF, πρόκειται για την πρώτη φορά στον κόσμο που ποδοσφαιρική ομοσπονδία χρησιμοποιεί κάρτα αποκλειστικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων.

Ας εξηγήδουμε όμως τη διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια. Αρχικά, ο διαιτητής διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι και ζητά από τους προπονητές να παρέμβουν στους γονείς και τους θεατές που δημιουργούν το πρόβλημα. Αν η συμπεριφορά αυτή όμως συνεχιστεί, το ματς διακόπτεται για 10 λεπτά και οι ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Αν ακόμη και μετά οι προσβολές, οι απειλές ή τα επεισόδια συνεχιστούν, ο διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα και δείχνει τη μαύρη κάρτα. Είναι ξεκάθαρο πως το μέτρο αφορά και τη σωματική βία απέναντι σε παιδιά, προπονητές, παίκτες, διαιτητές ή γονείς και θεατές. Καθώς δεν είναι σπάνιες οι φορές που τα πράγματα ξεφεύγουν και έπρεπε να υπάρχει ένα τέτοιο μέτρο.

Η FRF έχει ήδη μοιράσει στις 130 ακαδημίες της σχετικής κατάταξης ενημερωτικό υλικό, όπως αφίσες, banners και φυλλάδια με τους νέους κανόνες. Αξίζει να αναφέρουμε πως η «μαύρη κάρτα» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης B.R.A.V.O., που ξεκίνησε το 2025 και έχει ως στόχο να κάνει το παιδικό ποδόσφαιρο ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τα παιδιά.

