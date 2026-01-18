Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 6-4, 6-2 της Λεόλια Ζανζάν στον πρώτο γύρο του Australian Open και προκρίθηκε στη δεύτερη φάση του θεσμού.

Αφήνοντας πίσω της την ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open. Χωρίς να χάσει σετ επικράτησε της Λεόλια Ζανζάν με 6-4, 6-2 και πήρε την πρόκριση στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Στον δεύτερο γύρο η Μαρία Σάκκαρη περιμένει ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μίρα Αντρέεβα και Ντόνα Βέκιτς, όπου και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Βρήκε ρυθμό και με πέντε σερί games πήρε το σετ

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Λεόλια Ζανζάν. Η Γαλλίδα ξεκίνησε το ματς και διατήρησε το service game της (1-0), το οποίο ακολούθησε ένα break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη (2-0). Από τη μεριά της, η Ελληνίδα προσπάθησε να πετύχει το break στο επόμενο service game της Ζανζάν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το break point που εμφανίστηκε, βλέποντας την αντίπαλό της να κάνει το 3-0.

Στο τέταρτο game η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε το σερβίς της (3-1), με τη Γαλλίδα στη συνέχεια να κάνει ακόμη ένα hold (4-1). Από εκεί και πέρα η Νο.52 του κόσμου ανέβασε ρυθμό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αντίπαλό της. Με πέντε σερί games η Μαρία Σάκκαρη ανέτρεψε το σκορ στο σετ, το οποίο και έκλεισε με 6-4 για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Με ένα ακόμη σερί ήρθε η πρόκριση

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν σταθερές πίσω από το σερβίς τους. Η Λεόλια Ζανζάν ξεκίνησε να σερβίρει, με τη Μαρία Σάκκαρη ν' ακολουθεί. Αμφότερες κράτησαν από δύο games, μέχρι η Ελληνίδα αθλήτρια να πετύχει ακόμη ένα σερί.

Με break στο 5ο game, η 30χρονη τενίστρια πήρε το προβάδισμα στο σετ το οποίο διεύρυνε κάνοντας ένα εύκολο hold (4-2). Το μοτίβο αυτό επαναλήφθηκε μία ακόμη φορά, ώστε η Σάκκαρη να πανηγυρίσει την κατάκτηση του σετ (6-2) και συνάμα τη νίκη που της έδωσε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.