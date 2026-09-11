Δημοσίευμα από τη Ρουμανία κάνει λόγο για συμφωνία του Λεβαδειακού για τη μεταγραφή του Ποπέσκου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ.

Ενώ αρχικά φάνηκε πως η προσπάθεια του Λεβαδειακού για την απόκτηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου έπεσε... στα βράχια, οι Βοιωτοί κατόρθωσαν τελικά να φτάσουν σε συμφωνία με την Στεάουα Βουκουρεστίου και να τον κάνουν δικό τους.

Την είδηση έκανε αρχικά γνωστή η ρουμάνικη ιστοσελίδα «fanatik» και στη συνέχεια η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ. Ο 23χρονος, που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως αριστερός εξτρέμ, όμως μπορεί να εκτελέσει και χρέη δεκαριού, έρχεται ως δανεικός από τον ρουμάνικο σύλλογο με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο, χωρίς να πληρωθεί κάποιο ενοίκιο.

Μάλιστα, εκείνος θα λαμβάνει περισσότερα χρήματα εδώ στην ομάδα της Λιβαδειάς απ' ότι στην πατρίδα του, αφού θα αμείβεται μηνιαίως με το ποσό των 15 χιλ. ευρώ (έπαιρνε 10 χιλ. στη Ρουμανία), ποσό που θα καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κλαμπ του Ηλία Χαραλάμπους.

Ο Κύπριος τεχνικός και ο βοηθός του Μιχάι Πιντίλι ήταν εκείνοι που ήθελαν διακαώς τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος, πριν λίγα χρόνια, αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πρόσπεκτ του ρουμάνικου ποδοσφαίρου.

Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε και δια στόματος του ίδιου του προέδρου της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι που ανέφερε: «Έδωσα άδεια (στον Ποπέσκου) να πάει στην Ελλάδα στον Χαραλάμπους. Είπε στον Μέμε Στόικα να προχωρήσει τα γραφειοκρατικά και όλα είναι καλά. Θα είναι μονοετής δανεισμός και μετά θα δούμε τι θα συμβεί με κείνον».

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