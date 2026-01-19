Με ένα πολύ ωραίο βίντεο οι διοργανωτές του Australian Open τίμησαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έφτασε τις 100 νίκες στη διοργάνωση...

Μία... έκπληξη περίμενε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά το τέλος της αναμέτρησής του με τον Πέδρο Μαρτίνες Πορτέρο, όπου έφτασε τις 100 νίκες στο Australian Open. Οι διοργανωτές ετοίμασαν ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Σέρβο τενίστα τιμώντας τον για το παραπάνω επίτευγμά του.

Κατά τη διάρκεια των on court δηλώσεων του 38χρονου, στα μάτριξ έπαιζε το εν λόγω βίντεο στο οποίο υπήρχαν στιγμιότυπα από την πορεία του στο τουρνουά. Από τις μεγάλες νίκες, τους μεγάλους τελικούς, του πανηγυρισμούς μετά από κομβικά ματς της καριέρας του στο θεσμό.

Αναμφίβολα, το βίντεο αυτό... ταξίδεψε το κοινό που παρευρέθηκε στο κεντρικό court του θεσμού, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να παρακολουθεί ενθουσιασμένος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε

«Θυμάμαι τη στιγμή που κατέκτησα τον πρώτο μου τίτλο εδώ. Πριν τον τελικό είχα κουρευτεί, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα. Πρόκειται για αξέχαστες εμπειρίες, ιδιαίτερα εκείνος ο αγώνας απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ το 2012».