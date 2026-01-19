Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε στην πρεμιέρα του στο Australian Open με 6-3, 6-2, 6-2 επί του Πέδρο Μαρτίνες Πορτέρο και έφτασε τις 100 νίκες στη διοργάνωση...

Μετά την πρεμιέρα του Κάρλος Αλκαράθ στο Australian Open σειρά είχε ακόμη ένα μεγάλο όνομα του ταμπλό. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο πρώτο Grand Slam της σεζόν επικρατώντας με 6-3, 6-2, 6-2 του Πέδρο Μαρτίνες Πορτέρο, φτάνοντας τις 100 νίκες στο θεσμό.

Ο Σέρβος τενίστας, στο πρώτο του επίσημο ματς στη σεζόν, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Ισπανό αντίπαλό του. Με ένα γρήγορο break στο πρώτο σετ κατάφερε να βάλει τις βάσεις για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο 38χρονος απέκτησε ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε όλα τα break points που του εμφανίστηκαν. Έσπασε δύο φορές το service game του Πέδρο Μαρτίνες Πορτέρο και διπλασίασε τα σετ του με 6-2. Παρόμοια έπραξε και στο τρίτο σετ του ματς, όπου με το ίδιο σκορ (6-2) πήρε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Εκεί, ο Νόλε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Φραντσέσκο Μαεστρέλι, ο οποίος στον πρώτο γύρο πήρε τη νίκη κόντρα στον Τέρενς Ατμάν με 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1.

Προκρίσεις για Μεντβέντεφ και Βαβρίνκα

Νωρίτερα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήραν οι Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ρώσος τενίστας χωρίς να χάσει σετ νίκησε τον Γιέσπερ Ντε Γιονγκ με 7-5, 6-2, 7-6(2) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κουεντάν Αλίς, ο οποίος επικράτησε στα τρία σετ του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 6-2, 6-2, 7-6(2).

Στον επόμενο γύρο του τουρνουά θα βρεθεί και ο Σταν Βαβρίνκα. Ο Ελβετός τενίστας στην τελευταία του συμμετοχή στο Australian Open πήρε τη νίκη κόντρα στον Λάζλο Ντζέρε με 5-7, 6-3, 6-4, 7-6(4). Στην επόμενη φάση του θεσμού, ο Βαβρίνκα θ' αντιμετωπίσει Αρτούρ Γκεά ο οποίος κυριάρχησε του Γίρι Λεχέτσκα με 7-5, 7-6(1), 7-5.