H Mίρα Αντρέεβα είναι η αντίπαλος που καλείται να αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του Australian Open. H 18χρονη Ρωσίδα νικώντας και την κούραση, καθώς προερχόταν από την κατάκτηση του τίτλου στην Αδελαΐδα και το ταξίδι στη Μελβούρνη, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντόνα Βέκιτς με 4-6, 6-3 6-0 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μαρία Σάκκαρη, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour.

Η Αντρέεβα μετά το 1ο σετ κυριάρχησε απέναντι στην παίκτρια από την Κροατία, τελειώνοντας τον αγώνα με 28 winners και 22 αβίαστα λάθη, τη στιγμή που η Βέκιτς υπέπεσε σε 42 αβίαστα λάθη.

Andreeva d. Vekic 4-6 6-3 6-0 at the Australian Open



Donna was playing some insane tennis in the 1st set.



But Mirra weathered the storm & really raised her level.



Fresh off the Adelaide title, she’s gotten her confidence back.



✅7-1 in 2026



Toughest teen in the game.



Η Μίρα Αντρέεβα, Νο.8 στην παγκόσμια κατάταξη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, μέσα στο 2025 έπαιξε ημιτελικό στο Australian Open και στο Roland Garros, ενώ ήταν στα προημιτελικά στο US Open.

H νικήτρια στη φάση των «32» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ρουμάνα, Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε και την Αυστραλή, Άιλα Τομλιάνοβιτς.