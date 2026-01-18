Australian Open: Η Σονμέζ βοήθησε ball girl που λιποθύμησε στον αγώνα της (vid)
To απρόοπτο δεν έλειψε στον αγώνα της Ζεϊνέπ Σονμέζ με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, στην πρεμιέρα του Australian Open.
Ένα ball girl που στεκόταν δίπλα στην καρέκλα του διαιτητή, εξ αιτίας της υψηλής θερμοκρασίας λιποθύμησε, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κορτ.
Προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του, όμως ήταν φανερό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.
Η Σονμέζ αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε, πήγε δίπλα στο κορίτσι για να το αγκαλιάσει και να το μεταφέρει εκτός κορτ, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
🔴 Lors du match Alexandrova - Sonmez à l’Open d’Australie, une jeune ramasseuse de balle a fait un malaise.— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 18, 2026
La joueuse turque Zeynep Sonmez 🇹🇷 est intervenue pour l’aider avant que l’équipe médicale ne prenne le relais. 🙏pic.twitter.com/eetpRMiNSI
Ανεξάρτητα με το περιστατικό η Σομνέζ ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην πρεμιέρα του απλού γυναικών. H 23χρονη παίκτρια από την Τουρκία, Νο.112 στην παγκόσμια κατάταξη και προερχόμενη από τα προκριματικά, πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.11 στον κόσμο με 7-5, 4-6, 6-4.
What a win and performance for Sonmez!— José Morgado (@josemorgado) January 18, 2026
Already three sets out on the women’s side!
Turkey 🇹🇷 got a great player here. pic.twitter.com/RG7Xgncw1w
Η Σονμέζ έγινε η πρώτη Τουρκάλα που προκρίνεται στον 2ο γύρο στο Australian Open, ενώ η καλύτερη πορείας της μέχρι τώρα στα Grand Slam, ήταν μέχρι τον 3ο γύρο στο περσινό Wimbledon.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.