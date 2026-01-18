Ball girl λιποθύμησε στον αγώνα της Ζεϊνέπ Σονμέζ κόντρα στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, με την Τουρκάλα παίκτρια να τρέχει δίπλα του για να το μεταφέρει εκτός κορτ.

To απρόοπτο δεν έλειψε στον αγώνα της Ζεϊνέπ Σονμέζ με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, στην πρεμιέρα του Australian Open.

Ένα ball girl που στεκόταν δίπλα στην καρέκλα του διαιτητή, εξ αιτίας της υψηλής θερμοκρασίας λιποθύμησε, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κορτ.

Προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του, όμως ήταν φανερό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Η Σονμέζ αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε, πήγε δίπλα στο κορίτσι για να το αγκαλιάσει και να το μεταφέρει εκτός κορτ, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

🔴 Lors du match Alexandrova - Sonmez à l’Open d’Australie, une jeune ramasseuse de balle a fait un malaise.



La joueuse turque Zeynep Sonmez 🇹🇷 est intervenue pour l’aider avant que l’équipe médicale ne prenne le relais. 🙏pic.twitter.com/eetpRMiNSI — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 18, 2026

Ανεξάρτητα με το περιστατικό η Σομνέζ ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην πρεμιέρα του απλού γυναικών. H 23χρονη παίκτρια από την Τουρκία, Νο.112 στην παγκόσμια κατάταξη και προερχόμενη από τα προκριματικά, πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.11 στον κόσμο με 7-5, 4-6, 6-4.

What a win and performance for Sonmez!



Already three sets out on the women’s side!



Turkey 🇹🇷 got a great player here. pic.twitter.com/RG7Xgncw1w — José Morgado (@josemorgado) January 18, 2026

Η Σονμέζ έγινε η πρώτη Τουρκάλα που προκρίνεται στον 2ο γύρο στο Australian Open, ενώ η καλύτερη πορείας της μέχρι τώρα στα Grand Slam, ήταν μέχρι τον 3ο γύρο στο περσινό Wimbledon.