Australian Open: Η Σονμέζ βοήθησε ball girl που λιποθύμησε στον αγώνα της (vid)

Δημήτρης Ντζάνης
Ζεϊνέπ Σονμέζ,
Ball girl λιποθύμησε στον αγώνα της Ζεϊνέπ Σονμέζ κόντρα στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, με την Τουρκάλα παίκτρια να τρέχει δίπλα του για να το μεταφέρει εκτός κορτ.

To απρόοπτο δεν έλειψε στον αγώνα της Ζεϊνέπ Σονμέζ με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, στην πρεμιέρα του Australian Open.

Ένα ball girl που στεκόταν δίπλα στην καρέκλα του διαιτητή, εξ αιτίας της υψηλής θερμοκρασίας λιποθύμησε, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κορτ.

Προσπάθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του, όμως ήταν φανερό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Η Σονμέζ αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε, πήγε δίπλα στο κορίτσι για να το αγκαλιάσει και να το μεταφέρει εκτός κορτ, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

 

Ανεξάρτητα με το περιστατικό η Σομνέζ ήταν το πρόσωπο της ημέρας στην πρεμιέρα του απλού γυναικών. H 23χρονη παίκτρια από την Τουρκία, Νο.112 στην παγκόσμια κατάταξη και προερχόμενη από τα προκριματικά, πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.11 στον κόσμο με 7-5, 4-6, 6-4.

Η Σονμέζ έγινε η πρώτη Τουρκάλα που προκρίνεται στον 2ο γύρο στο Australian Open, ενώ η καλύτερη πορείας της μέχρι τώρα στα Grand Slam, ήταν μέχρι τον 3ο γύρο στο περσινό Wimbledon.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

