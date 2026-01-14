Αυτό δεν υπάρχει: Τενίστας νόμιζε ότι κέρδισε στο tie-break με 7-1, ο διαιτητής τον γύρισε πίσω και έχασε 11-13! (vid)

Ο Σεμπάστιαν Όφνερ έκανε ένα τρομερό λάθος στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν, πανηγυρίζοντας την νίκη του πολύ νωρίς, κάτι που τελικά του στοίχισε, αφού εν τέλει έχασε.

Αντιμετωπίζοντας τον Νισές Μπασαβαρέντι στον δεύτερο γύρο των προκριματικών στη Μελβούρνη, ο Σεμπάστιαν Όφνερ, υπέπεσε σε ένα τρομερό λάθος και άρχισε να πανηγυρίζει, καθώς νόμιζε ότι είχε κερδίσει τον αγώνα όταν προηγήθηκε με 7-1 στο tie-break του τρίτου σετ.

Ο Αυστριακός τενίστας τότε σήκωσε και τα δύο χέρια στον αέρα σε ένδειξη πανηγυρισμού, προτού δώσει μια γροθιά στον αέρα και στη συνέχεια έδειξε με νόημα το κεφάλι του σαν να λέει στον αντίπαλο του «Στο είπα ότι θα σε κερδίσω», την ώρα που περπατούσε προς το φιλέ για να του σφίξει το χέρι.

Υπολόγιζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο, ή σε αυτήν την περίπτωση χωρίς τον διαιτητή, ο οποίος, δυστυχώς για τον Όφνερ, του εξήγησε ότι τα tie-break του τρίτου σετ στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν παίζονται στους 10 πόντους και όχι στους 7 όπως συνηθίζεται, πράγμα που σήμαινε ότι χρειαζόταν ακόμα τρεις ακόμη πόντους για να κερδίσει, αναγκάζοντάς τον έτσι να επιστρέψει διστακτικά πίσω στη βασική του γραμμή για να συνεχίσει τον αγώνα.

Εμπνευσμένος από το σοβαρό λάθος του αντιπάλου του, ο Μπασαβαρέντι, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του, πέτυχε οκτώ από τους επόμενους εννέα πόντους για να πλησιάσει στο match point που θα του χάριζε την νίκη και έναν απίθανο θρίαμβο που τελικά επετεύχθη με σκορ 4-6 6-4 7-6 (13-11).

Ο 20χρονος αθλητής γιόρτασε αυτή την επική νίκη του, κρατώντας τα χέρια του στον λαιμό του σε μια χειρονομία «πνιγμού», βγάζοντας μια κραυγή θριάμβου, θέλοντας να δείξει ότι ο αντίπαλος έχασε την ευκαιρία να νικήσει μέσα από τα χέρια του, την στιγμή που ο καταρρακωμένος Όφνερ προχώρησε μπροστά για να του σφίξει το χέρι και να αποχωρήσει από το court.

«Ήξερα ότι υπήρχε ακόμα λίγος χρόνος... Σε ένα σούπερ τάι μπρέικ, έχεις πάντα μια ευκαιρία, οπότε συνέχισα να πιστεύω», δήλωσε ο Μπασαβαρέντι στην ιστοσελίδα του Australian Open μετά τον θρίαμβο του. «Αφού κέρδισα τον επόμενο πόντο [μετά το 1-7] σκέφτηκα πως μπορώ να κερδίσω τον αγώνα και να περάσω στον επόμενο γύρο. Οπότε ναι, αυτό σίγουρα μου έδωσε λίγη ελπίδα», προσέθεσε.

Ο Μπασαβαρέντι θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Βρετανό Τζορτζ Λόφχαγκεν για μια θέση στο τελικό ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν, επιδιώκοντας να επιστρέψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκεί όπου πέρυσι κέρδισε το πρώτο σετ εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς, προτού χάσει τα υπόλοιπα και αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.