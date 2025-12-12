Τις πόρτες του χειρουργείου πέρασε ο Ράφαελ Ναδάλ, κάνοντας επέμβαση στο χέρι την οποία αντιμετώπισε με τενιστικό χιούμορ.

Μπορεί συμπληρώνονται δύο χρόνια που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ο Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών από την μεγάλη καριέρα του ακόμη τον ταλαιπωρούν.

Όπως έκανε γνωστός ένας εκ των «θρύλων» του παγκόσμιου τένις, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε πολύ καιρό.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν εμπόδισαν τον Ράφαελ Ναδάλ να κάνει χιούμορ. Με μία δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) αστειεύτηκε, λέγοντας πως δεν θα λάβει μέρος στο προσεχές Australian Open.

H ανάρτηση του Ραφαέλ Ναδάλ

«Φαίνεται πως δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026.

Προχώρησα σε μια επέμβαση στο χέρι λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζα εδώ και πολύ καιρό, αλλά ελπίζω να είμαι καλά σύντομα!».