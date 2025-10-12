Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στην Corriere della Sera για τη σχέση του με τον Ράφα Ναδάλ, καθώς και για τους λόγους που δεν έγινε ποτέ φίλος με τον Ισπανό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο τένις, όμως παραδέχεται πως υπάρχει ένα πράγμα που δε θα αλλάξει ποτέ. Δε θα γίνει φίλος με τον Ράφαελ Ναδάλ. Παρότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, ο Σέρβος παραδέχθηκε πως μετά την ανταγωνιστικότητα που υπήρξε μεταξύ τους, ήταν αδύνατο το να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις.

«Ο Ράφα είναι μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός μου, είμαστε και οι δύο Δίδυμοι. Στην αρχή βγήκαμε δύο φορές για φαγητό μαζί, αλλά ακόμα κι έτσι, η φιλία ήταν αδύνατο να υπάρξει», αποκάλυψε ο Τζόκοβιτς σε συνέντευξή του στην Corriere Della Sera. «Τον σέβομαι απεριόριστα και τον θαυμάζω βαθιά. Χάρη σε εκείνον και τον Φέντερερ έγινα ο παίκτης που είμαι σήμερα. Αυτό θα μας ενώνει για πάντα».

Ο Σέρβος πρόσθεσε ότι, παρά την έλλειψη προσωπικής σχέσης ανάμεσά τους, υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό. Μία αμοιβαία αναγνώριση που «χτίστηκε» μέσα από 15 χρόνια σκληρής αντιπαλοτητας στα κορτ. «Έχω δει τον Ράφα περισσότερο απ’ ό,τι τη μητέρα μου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», παραδέχθηκε ο Σέρβος τενίστας.

Ο Τζόκοβιτς ξεκαθάρισε πάντως ότι, αν και η φιλία μεταξύ κορυφαίων αντιπάλων είναι δύσκολη, ποτέ δεν υπήρξε έχθρα. «Δεν ήμασταν φίλοι, αλλά ούτε και εχθροί. Μας συνέδεε πάντα ο αλληλοσεβασμός».