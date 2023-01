Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Ντάλας Μάβερικς, Ντιρκ Νοβίτσκι, βρέθηκε στην Rod Laver Arena και προπονήθηκε στο τένις μαζί με τον Ζβέρεφ.

Ο τεράστιος Ντιρκ Νοβίτσκι κάνει τις διακοπές του στην Αυστραλία αυτό το διάστημα και το εκμεταλλεύτηκε πηγαίνοντας στις εγκαταστάσεις του Melbourne Park όπου διεξάγεται το Australian Open.

Ο Γερμανός πρώην μπασκετμπολίστας, πήγε στην προπόνηση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και μάλιστα αντάλλαξε μερικά χτυπήματα μαζί του, πριν πιάσουν ολιγόλεπτη κουβέντα.

Kαι όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξαν ορισμένοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο court, ο Νοβίτσκι έδειχνε πως… το’ χει και με την ρακέτα.

After his practice match Zverev went to a meet&greet with NBA hero Dirk Nowitzki who is in Australia with his family (kids did tennis Camps here).



As you can see after 22 years in the NBA a bit rusty but Nowitzki was a talented youth player in Bavaria before he focused on bball pic.twitter.com/EAZFvWFMe1