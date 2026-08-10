Εθνική Κορασίδων: Κέρδισε τη Νορβηγία και πέρασε στον τελικό!
Η τρομερή πορεία της Εθνικής στο EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας συνεχίζεται. Η ομάδα Κορασίδων, πραγματοποίησε μία «μαγική» εμφάνιση στα ημιτελικά κόντρα στη Νορβηγία, επικράτησε με 82-52 (+30) και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Με στόχο την πρωτιά, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Ισλανδία.
Τα δεκάλεπτα: 14-7, 38-26, 58-39, 82-52
Ελλάδα (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα (3 ασίστ), Μηλιτσοπούλου 1 (2 ριμπάουντ), Τουλούπη 11 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βουγιούκα 6 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σκούμα 6 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χουσελά 6 (2/7 τρίποντα), Μπεκίρι 7 (3 ριμπάουντ), Λάσκαρη 8 (5 ριμπάουντ), Μανάβη 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2λάθη, 2 κλεψίματα), Ιτόγια 20 (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Βλάχου 10 (10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).
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