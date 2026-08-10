Την επανέναρξη της δράσης μετά από μία τριετία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης.

Μετά από μία τριετία, το ποδόσφαιρο επιστρέφει στην Παλαιστίνη. Αυτό έγινε γνωστό δια στόματος του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ατζούμπ, που ανακοίνωσε πως το πρωτάθλημα θα επανεκκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου

Αυτό, θα έχει το όνομα Κύπελλο των χιλίων μαρτύρων, προς τιμήν των 1.014 αθλητών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, ενώ έχουν προσκληθεί 226 ομάδες - 146 από τη Δυτική Όχθη, 44 από τη Λωρίδα της Γάζας και 36 από προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο.

Το νέο γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο Ρατζούμπ τη Δευτέρα (10/8) στη Ραμάλα, με τον Παλαιστίνιο παράγοντα να τονίζει μεταξύ άλλων ότι «ο πόλεμος δημιούργησε δύσκολες συνθήκες για όλους τους Παλαιστίνιους και οδήγησε στην αναστολή των διοργανώσεων και των δραστηριοτήτων μας. Όμως, δεν χάσαμε ούτε την εθνική μας θέληση ούτε την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός παραμένει σύμβολο ελπίδας και ζωής».