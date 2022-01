Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχάρη τον Ράφαελ Ναδάλ μετά την κατάκτηση του 21ου τίτλου grand slam και άσκησε ιδιαίτερη μνεία στο μαχητικό πνεύμα του Ισπανού τενίστα.

Ολόκληρος ο αθλητικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Ράφαελ Ναδάλ μετά την αδιανόητη επιτυχία του, τον 21ο τίτλο-ρεκόρ σε grand slam με θρυλική ανατροπή επί του Ντάριλ Μεντβέντεφ. Και μετά τον Ρότζερ Φέντερερ και το ξεχωριστό του μήνυμα προς τον Ισπανό συνοδοιπόρο του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη σκυτάλη των συγχαρητηρίων στα social media.

Ο «Τζόκερ», ο οποίος έμεινε αυτόματα εκτός διεκδίκησης από τον δικό του τίτλο Νο21 μετά το σίριαλ της απέλασής του από την Αυστραλία παραμονές του αυστραλιανού Όπεν, άσκησε ιδιαίτερη μνεία στο μαχητικό πνεύμα του «Ράφα» που πάντα τον οδηγεί σε υπερβάσεις, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί και τον Ρώσο φιναλίστ.

«Συγχαρητήρια Ράφαελ Ναδάλ για το 21οgrand-slam. Σπουδαίο κατόρθωμα. Πάντα εντυπωσιακό το μαχητικό σου πνεύμα που επικράτησε για άλλη μια φορά. Ο Μεντβέντεφ τα έδωσε όλα εκεί έξω και έπαιξε με το πάθος και την αποφασιστικότητα που έχουμε φτάσει να περιμένουμε από αυτόν».

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc