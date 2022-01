Ο Ράφα Ναδάλ μετά από τελικό-έπος στο Australian Open έφτασε τα 21 Grand Slam κερδίζοντας από 0-2 σε 3-2 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Το όνειρο του Ράφα Ναδάλ για τον 21ο τίτλο του σε grand slam, έγινε πραγματικότητα στο Australian Open.

Μετά από μία επική μάχη με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ που κράτησε 5 ώρες και 24 λεπτά, κέρδισε 3-2 σετ, αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2 (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) και για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2009 σήκωσε το τρόπαιο στη Μελβούρνη.

Another chapter is written @RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

