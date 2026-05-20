Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της μακροχρόνιας ιστορίας της, ύστερα από 22 «άγονα» χρόνια! Η Μπόρνμουθ της έκανε το... δώρο (1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι) και την έστεψε πρωταθλήτρια Αγγλίας, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League.

Ο σύλλογος του Λονδίνου γιορτάζει μετά από πολλά χρόνια αποτυχιών και η επιτυχία πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον «αρχιτέκτονα» των Κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα.

Οι Gunners ανήρτησαν ένα συγκινητικό video στο X, στο οποίο κυριαρχούν οι πρωταγωνιστές του φετινού θριάμβου αλλά και ο γνωστός και μη... εξαιρετέος Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αλσατός εμβληματικός κόουτς του συλλόγου, που κάθισε επί σειρά ετών στον πάγκο της ομάδας και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, γιγαντώνοντας το brand name της Άρσεναλ. Πέρα από την κατάκτηση πολλών τίτλων, η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία επηρέασε το dna του σωματείου και μια ολόκληρη ποδοσφαιρική γενιά στο Νησί.

Δείτε το video: