Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών της Άρσεναλ, μόλις συνειδητοποίησαν ότι είναι πρωταθλητές Αγγλίας για τη σεζόν 2025-26.

Είκοσι-δύο... πέτρινα χρόνια αναμονής ανήκουν στο παρελθόν για την Άρσεναλ! Η ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) έστεψε τους Λονδρέζους και μαθηματικά πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004. Η τελευταία αγωνιστική των Κανονιέρηδων στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας θα έχει τυπικό χαρακτήρα.

Οι παίκτες του Αρτέτα ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς μόλις συνειδητοποίησαν πως έκοψαν πρώτοι το... νήμα στη φετινή Premier League.

Πλέον οι Gunners πάνε με τη ψυχολογία στα ύψη στον τελικό του Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (30/05, 19:00) στη Βουδαπέστη, όπου θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους στον θεσμό.

