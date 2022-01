Ο Ράφαελ Ναδάλ πανηγυρίζει τον 21ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του και 2ο στο Australian Open

Ο τελικός του Australian Open ανάμεσα στον Ράφαελ Ναδάλ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ περνά στην ιστορία ως κλασικός για το άθλημα. Οι δύο παίκτες πάλευαν για 5 ώρες και 20 λεπτά με τον Ναδάλ να επιστρέφει από το 0-2 στα σετ και να φθάνει σε μια επική νίκη.

Δείτε το νικητήριο πόντο που χάρισε στον 35χρονο από τη Μαγιόρκα τον 21ο τίτλο Grand Slam, αφήνοντας τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς στους 20.

Another chapter is written @RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

