Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη σπουδαία του νίκη επί 3-0 σετ του Γιάνικ Σίνερ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Twitter, ενόψει του ημιτελικού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-0 σετ του Γιάνικ Σίνερ και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Australian Open. Εκεί όπου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του θεσμού απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ την Παρασκευή το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), ανάλογα με το πότε θα τελειώσει ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ναδάλ και Μπερετίνι.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Σίνερ, ο Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media και στάθηκε στην πίστη που έχει στον εαυτό του η οποία όπως ανέφερε τον κάνει πιο δυνατό.

«Είναι η πίστη που σε κάνει πιο δυνατό. Μόνο έτσι μπορείς να φτάσεις εκεί που θες. Ένα βήμα τη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

It's the faith that makes you stronger. The only way you get there. Is one step at a time. 🇦🇺🙌🏼🍉 pic.twitter.com/yNhW2aCSGQ