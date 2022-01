Μαγική εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά που... κατάπιε με 3-0 σετ τον Γιάνικ Σίνερ και προκρίθηκε στους «4» του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Australian Open!

Το Νο4 του κόσμου έπαιξε το καλύτερό του παιχνίδι στο τουρνουά και κέρδισε εύκολα τον Γιάνικ Σίνερ, από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Tour τους τελευταίους μήνες, με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 6 λεπτά) και θα περιμένει στον ημιτελικό έναν εκ των Μεντβέντεφ και Αλιασίμ!

Statement made



@steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB