Σκούρα τα βρήκε η Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Australian Open.

Η Μαρία Σάκκαρη έστω και δύσκολα έκαμψε το εμπόδιο της Τατιάνα Μαρία και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

H 34χρονη αντίπαλός της, της έβαλε δύσκολα, αλλά το Νο6 του κόσμου κέρδισε με 2-0 σετ (6-4, 7-6 σε 1 ώρα και 46 λεπτά).

Let's get the party started @mariasakkari is through to the second round, getting it done in straight-sets over Tatjana Maria 6-4 7-6(2). #AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/iLmbzNxCf0