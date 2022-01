Ο Νο. 1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς εθεάθη με συνοδεία στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, για να επιβιβαστεί στην πτήση απέλασής του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχωρεί με πτήση της Emirates για το Ντουμπάι στις 13:30 ώρα Ελλάδας (22:30 ώρα Αυστραλίας), αφού έχασε τη μάχη για να παραμείνει στην Αυστραλία για να αγωνιστεί στο Open.

Βέβαια παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα παραμείνει εκεί ή θα επιστρέψει στην Σερβία. Πάντως, στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι θέλει να ξεκουραστεί. Αν αυτό θα γίνει στη χώρα του ή στο Ντουμπάι θα φανεί τις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται να δούμε αν θα δώσει ο ίδιος συνέντευξη Τύπου για όσα διαδραματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Βικτώριας όλες αυτές τις μέρες.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW