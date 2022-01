Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κόσμο του τένις η απέλαση του Σέρβου Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία και η απουσία του από το Australian Open.

Το τριμελές δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την ένσταση του Νόβακ Τζόκοβιτς κι έτσι αναμένεται να απελαθεί από την Αυστραλία, με αποτέλεσμα να μη λάβει μέρος και στο Grand Slam της Μελβούρνης.

Η απόφαση αυτή δεν άρεσε καθόλου σε πολλούς συναθλητές του, οι οποίοι αντέδρασαν μέσω social media.

Η Γαλλίδα τενίστρια Αλιζέ Κορνέ τόνισε: «Δεν ξέρω αρκετά για την υπόθεση για να κρίνω, αλλά αυτό που ξέρω για τον Νόκα είναι ότι είναι πάντα ο πρώτος που μας υποστηρίζει, εμάς τους παίκτες, αλλά κανένας από εμάς δεν τον υποστήριξε. Να είσαι δυνατός. Και σε παρακαλώ μην λέτε ότι είμαι κατά του εμβολιασμού».

Ο Άντι Μάρεϊ πρώην Νο.1 στον κόσμο: «Δεν είναι καλό για το τουρνουά γιατί θα ήταν καλύτερα να συμμετάσχουν όλοι οι κορυφάιοι παίκτες. Προφανώς θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη. Γνωρίζω τον Νόβακ από τα 12 μου, είναι κάποιος που τον σέβομαι και έχω παίξει εναντίον του. Δεν μου αρέσει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και δεν μου αρέσει το γεγονός ότι τέθηκε υπό κράτηση. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί για άλλα τουρνουά».

Ο Νικ Κύργιος δεν ήταν ποτέ φίλος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Όμως στην υπόθεση της βίζας του Σέρβου, ο Αυστραλός τον έχει υπερασπιστεί περισσότερο από κάθε άλλον.

Ο Τζον Ίσνερ από την πλευρά του δήλωσε στο Twitter: «Ο Νόλε ήταν πάντα και θα είναι πάντα αριστοκρατικός. Είναι ένας θρύλος που έχει κάνει τόσα πολλά για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δίκαιο».

Ο Βάσεκ Πόσπισιλ (συνιδρυτής με τον Νόβακ Τζόκοβιτς του PTPA, ενός σωματείου παικτών): «Ο Νόβακ δεν θα είχε πάει ποτέ στην Αυστραλία αν δεν του είχε δοθεί εξαίρεση για να μπει σε αυτή τη χώρα από την κυβέρνηση. Θα είχε μείνει σπίτι με την οικογένειά του και κανείς δεν θα έκανε φασαρία. Υπήρχαν πολιτικά ζητήματα πίσω από αυτό, με τις εκλογές να πλησιάζουν (στην Αυστραλία). δεν φταίει αυτός. Δεν πίεσε τα σύνορα της χώρα και δεν "έγραψε τους δικούς του κανόνες", ήταν έτοιμος να μείνει στο σπίτι».

.. talking about this mess. There was a political agenda at play here with the elections coming up which couldn’t be more obvious. This is not his fault. He did not force his way into the country and did not “make his own rules”; he was ready to stay home. [2/2]