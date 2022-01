Στην Ισπανία θα μεταβεί πρώτα ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να βρεθεί με την σύζυγό του κι έπειτα θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε με πτήση της Emirates για το Ντουμπάι στις 13:30 ώρα Ελλάδας, αφού έχασε τη μάχη για να παραμείνει στην Αυστραλία να αγωνιστεί στο Open.

Ο Σέρβος τενίστας στις πρώτες του δηλώσεις του μετά την απόφαση της απέλασης, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ξεκουραστεί μετά από το «Γολγοθά» που χρειάστηκε να περάσει.

Η διευθύντρια της ανεξάρτητης ιστοσελίδας The Pavlovic, Ksenija Pavlovic McAteer, ανέφερε ότι ο Σέρβος τενίστας, δεν θα παραμείνει στο Ντουμπάι καθώς από εκεί θα μεταβεί στην Μαρμπέγια της Ισπανίας, ώστε να βρεθεί μαζί με την σύζυγό του Γιελένα Ρίστιτς.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται από το δημοσίευμα ο Τζόκοβιτς θα επιστρέψει στην πατρίδα του σε περίπου δέκα ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει ξανά προπονήσεις.

UPDATE: @DjokerNole is going directly to Spain, I am told. He will go to Belgrade in 10 days.https://t.co/zYB77izdHR pic.twitter.com/jv37Gsriyl