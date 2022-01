To υπουργείο Μετανάστευσης κάλεσε τον Τζόκοβιτς σε κατ' ιδίαν «συνέντευξη» για την βίζα του, με τον Σέρβο να μην περνά σήμερα τη νύχτα στο ξενοδοχείο όπου κρατούνται οι παράτυποι μετανάστες.

Το υπουργείο Μετανάστευσης κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να παρουσιαστεί και να «περάσει από συνέντευξη» αύριο.

Ο Σέρβος, σύμφωνα με δημοσιεύματα (που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση της Αυστραλίας προς το παρόν) έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις αύριο για την υπόθεση.

Μάλιστα, δεν θα μεταφερθεί ως τότε στο ξενοδοχείο κράτησης των παράτυπων μεταναστών παρά το γεγονός ότι αυτό προβλέπει η νομοθεσία, καθώς αυτό θα γίνει -αν κριθεί- μετά την συνέντευξη που θα περάσει αύριο.

Προς το παρόν ο Νόλε παραμένει με τους δικηγόρους του στο γραφείο τους, όπου συζητούν για τα επόμενα βήματα, ενώ την ίδια ώρα οι νομικοί του εκπρόσωποι είναι σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για την υπόθεση.

Ενα από τα ζητήματα που συζητούν, σύμφωνα με την The Age, είναι αν απελαθεί να μην ισχύσει η ποινή απαγόρευσης εισόδου στη χώρα για τρία χρόνια, αλλά για ένα, για «λόγους συμπόνιας» ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί του χρόνου στη Μελβούρνη. Εχουν συμβουλευτεί πάντως να κινηθούν «ήσυχα» στην υπόθεση ώστε να μην δοθούν αφορμές ώστε να επιβληθούν οι ανώτατες κυρώσεις.

Ο Σέρβος αναμένεται να κάνει κανονικά έφεση κατά της απόφασης και να πάει δικαστικά, ελπίζοντας να δικαιωθεί και να αγωνιστεί στο Australian Open. Οι δικηγόροι του αναμένεται να ζητήσουν μία bridging visa (προσωρινή βίζα παραμονής) ώστε να αγωνιστεί στην διοργάνωση και να αποχωρήσει μετά από την χώρα.

