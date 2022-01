Οι αρχές της Αυστραλίας αρνούνται να δώσουν «ειδική μεταχείριση» στον Νόβακ Τζόκοβιτς και απέρριψαν τα αιτήματα που είχε ο Σέρβος τενίστας.

Οι αυστραλιανές αρχές απέρριψαν αιτήματα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ζήτησε προσωπικό σεφ για να μαγειρεύει τα γεύματά του, καθώς και ένα γήπεδο τένις για να προπονείται.

Ο Σέρβος τενίστας κρατείται σε ένα πολύ λιτό ξενοδοχείο από τις υπηρεσίες μετανάστευσης, οι οποίες αρνήθηκαν τη βίζα εισόδου επειδή ο παίκτης δεν είχε εμβολιαστεί κατά του Covid-19.

Ο Τζόκοβιτς - ο οποίος παρουσιάστηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης με «ιατρική εξαίρεση» - περνά την τρίτη μέρα σε ένα ξενοδοχείο στη Μελβούρνη όπου συνήθως διαμένουν κρατούμενοι μετανάστες χωρίς άδεια εισόδου στη χώρα. Σαφέστατα πρόκειται για εγκαταστάσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που ο Σέρβος, ένας από τους καλύτερους τενίστες όλων των εποχών, κάτοχος 20 τίτλων σε τουρνουά Grand Slam και εννέα Australian Open, έχει συνηθίσει.

#Novak #Djokovic’s ‘requests for access to personal chef rejected’ as pictures of hotel food emerge. Looking at this, it’s not even fit for pigs. Why are those detained in these so-called hotels getting such poor service. They have consumer rights? It’s disgusting. #Australia pic.twitter.com/2L3nlMjNdb