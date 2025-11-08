Σάκοτα: «Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμου με ΠΑΟΚ, όταν είχαμε 10 παίκτες με ορό ήταν εκεί»
Η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 6η της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τονίζει τη δυσκολία αλλά και το ενδιαφέρον αυτών των αναμετρήσεων.
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ένα ακόμα ευχάριστο νέο, καθώς ο Δημήτρης Κατσίβελης δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό στο γόνατο.
Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα
«Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ πάντα έχουν ενδιαφέρον, όπως είχαν και πέρσι. Πιστεύω, ότι έτσι θα είναι και εφέτος. Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα, τα πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε, ότι θα έχουμε δύσκολο έργο. Η αντίπαλός μας είναι μία ομάδα πολύ ισορροπημένη, από τη θέση «1» έως και τη θέση «5», και ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμου. Ειδικά, όταν περνάμε κάποιες δυσκολίες, ο κόσμος μας μάς βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς είχαμε δυσκολίες μέσα στην εβδομάδα, όπως όλοι ξέρουν. Δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το περσινό ματς με τη Βίρτσμπουργκ στη SUNEL Arena, όταν είχαμε δέκα παίκτες με… ορό και ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν εκεί, δίπλα μας! Ήταν κάτι φοβερό αυτό, που έγινε τότε. Με την τεράστια δυναμική του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κερδίσουμε το ματς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.