Σάκοτα: «Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμου με ΠΑΟΚ, όταν είχαμε 10 παίκτες με ορό ήταν εκεί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για τις δυσκολίες της αναμέτρησης για την ΑΕΚ, ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL και καλεί τον κόσμο να βρεθεί στη SUNEL Arena για να βοηθήσει την ομάδα.

Η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 6η της Stoiximan GBL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τονίζει τη δυσκολία αλλά και το ενδιαφέρον αυτών των αναμετρήσεων.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ένα ακόμα ευχάριστο νέο, καθώς ο Δημήτρης Κατσίβελης δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό στο γόνατο.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ πάντα έχουν ενδιαφέρον, όπως είχαν και πέρσι. Πιστεύω, ότι έτσι θα είναι και εφέτος. Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα, τα πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε, ότι θα έχουμε δύσκολο έργο. Η αντίπαλός μας είναι μία ομάδα πολύ ισορροπημένη, από τη θέση «1» έως και τη θέση «5», και ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Περιμένουμε τη βοήθεια του κόσμου. Ειδικά, όταν περνάμε κάποιες δυσκολίες, ο κόσμος μας μάς βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς είχαμε δυσκολίες μέσα στην εβδομάδα, όπως όλοι ξέρουν. Δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το περσινό ματς με τη Βίρτσμπουργκ στη SUNEL Arena, όταν είχαμε δέκα παίκτες με… ορό και ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν εκεί, δίπλα μας! Ήταν κάτι φοβερό αυτό, που έγινε τότε. Με την τεράστια δυναμική του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κερδίσουμε το ματς».