Ο αμυντικός του Ηρακλή, Ροντρίγκο Εραμούσπε μάζεψε ένα κινητό τηλέφωνο και το πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Ηρακλής επικράτησε εύκολα με 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε του Γηραιού κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ματς να βγάζει ένα κινητό τηλέφωνο εκτός αγωνιστικού χώρου!

Η κάμερα τον έπιασε να κατευθύνεται προς την πλάγια γραμμή προκειμένου να πετάξει το κινητό τηλέφωνο που προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Καυτανζογλείου!