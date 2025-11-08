Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου ένα κινητό τηλέφωνο!
Ο αμυντικός του Ηρακλή, Ροντρίγκο Εραμούσπε μάζεψε ένα κινητό τηλέφωνο και το πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Ηρακλής επικράτησε εύκολα με 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε του Γηραιού κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ματς να βγάζει ένα κινητό τηλέφωνο εκτός αγωνιστικού χώρου!
Η κάμερα τον έπιασε να κατευθύνεται προς την πλάγια γραμμή προκειμένου να πετάξει το κινητό τηλέφωνο που προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Καυτανζογλείου!
