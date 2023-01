Για πρώτη φορά στην καριέρα τους θα βρεθούν στα ημιτελικά του Australian Open οι Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) και Μάγκντα Λινέτ (Πολωνία) μετά από τις νίκες τους στα ματς των προημιτελικών.

Την ασταμάτητη πορεία της στο Αυστραλιανό όπεν συνεχίζει η πρωταθλήτρια από τη Λευκορωσία, Αρίνα Σαμπαλένκα, που με σχετική ευκολία επικράτησε επί της Ντόνα Βέκιτς και την άφησε εκτός συνέχειας. Η Σαμπαλένκα, που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρεθεί σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ για δεύτερη φορά αφού το 2021 είχε αγωνιστεί στα ημιτελικά του US Open και για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Unbeaten in 2023, @SabalenkaA served her way into a first #AusOpen semifinal, battling past Donna Vekic 6-3 6-2 in a tighter contest than the scoreline suggests.#AO2023