Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Australian Open, χωρίς να έχει χάσει σετ βρίσκεται στα προημιτελικά, εκτός συνέχειας η Καρολίν Γκαρσία.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει την εντυπωσιακή παρουσία της στο Australian Open, με τη Λευκορωσίδα να νικά την Μπελίντα Μπέντσιτς με 7-5, 6-2 και να προκρίνεται στα προημιτελικά.

Η 24χρονη ακόμα δεν έχει χάσει σετ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στο Australian Open, παρότι η Μπέντσιτς τη δυσκόλεψε στο 1ο. Η παίκτρια από την Ελβετία προηγήθηκε με 4-2, η Σαμπαλένκα πέρασε μπροστά με 5-4, 6-5 και στο κρίσιμο σημείο με break κατέκτησε το σετ.

Η Σαμπαλένκα για πρώτη φορά θα παίξει στα προημιτελικά του Australian Open, ενώ στην καριέρα της έχει τρεις ημιτελικούς σε Slam (Wimbledon 2021, US Open 2021, 2022).

«Ο τρόπος που δουλεύω τώρα και ο τρόπος που παίζω στο κορτ τώρα, είναι μια νέα αρχή, το επόμενο βήμα» δήλωσε η Σαμπαλένκα.



Αντίπαλός της για ένα εισιτήριο στα προημιτελικά θα είναι η Ντόνα Βέκιτς. Η 26χρονη από την Κροατία σταμάτησε την πορεία της 17χρονης Λίντα Φρουχβίρτοβα επικρατώντας με 6-2, 1-6, 6-3 και θα παίξει σε προημιτελικό Grand Slam μετά αυτόν στο US Open το 2019.

