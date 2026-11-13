Ρουντ: «Η ATP θα εξαγοράσει τουρνουά για να μικρύνει το πρόγραμμα»

Ο Κάσπερ Ρουντ προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις όσων αφορά τα σχέδια της ATP για τη νέα χρονιά, ώστε να μικρύνει τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Κάσπερ Ρουντ, σε δηλώσεις του στο Bolavip, αποκάλυψε ένα πλάνο που επεξεργάζεται η ATP, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημα πολλών αθλητών, που ζητούν να μικρύνει η διάρκεια της νέας αγωιστικής περιόδου.

Ο Νορβηγός τενίστας ανέφερε συγκεκριμένα: «Υπάρχει ένα σχέδιο για την αγορά ορισμένων τουρνουά ATP 500, έτσι ώστε η σεζόν να μπορεί να τελειώνει μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο τους. Είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πλάνο από την πλευρά της ATP, και ελπίζουν ότι με αυτό το τένις θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο και ότι θα υπάρχουν πιο σημαντικά τουρνουά»

«Νομίζω ότι το πλάνο είναι, ότι πρώτα απ’ όλα θα υπάρξει ένα νέο τουρνουά Masters 1000 στην Σαουδική Αραβία από το 2028, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το σχέδιο είναι οι παίκτες να λάβουν καλύτερη οικονομική αποζημίωση επειδή η Σαουδική Αραβία αγόρασε τα δικαιώματα του τουρνουά Masters 1000 και πλήρωσε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο τελικά θα ωφελήσει τους παίκτες», συμπλήρωσε ο Ρουντ.

Τι σημαίνει στη πράξη η αγορά τουρνουά από την ATP

Όταν η ATP εξαγοράζει ένα τουρνουά του Tour που διεξάγεται με την χρηματοδότηση ιδωτών ιδιοκτητών/διοργανωτών, πρακτικά, το κάνει για να το πάρει υπό τον έλεγχό της και να το καταργήσει από το ετήσιο πρόγραμμα αγώνων.

Τα τουρνουά του ATP Tour λειτουργούν ως ιδιοτικές επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα διεξαγωγής διοργάνωσης για μία συγκεκριμένη βδομάδα ανά έτος. Έτσι, η ATP δεν μπορεί απλά να σταματήσει την διεξαγωγή τους, αλλά πρέπει αυτές τις «επιχειρήσεις» να τις αποζημιώσει.

Με την εξαγορά τους, συνεπώς, η ATP διαγράφει από το πρόγραμμά της κάποια ATP 500, αλλά και μεγαλύτερα τουρνουά Masters 1000, αφού παίρνει πίσω από τους ιδιώτες τις άδειες διεξαγωγής των διοργανώσεων. Με αυτό τον τρόπο, μικραίνει την αγωνιστική της περίοδο και οι αθλητές θά έχουν μεγαλύτερη διακοπή μεταξύ της κάθε σεζόν και να μην επιβαρύνονται σωματικά οι αθλητές.