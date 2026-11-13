H viral 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, γνωστή φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ήρθε από τη Μεσσηνία για να δει την ομάδα της και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο μία εκλεκτή παρουσία βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Ο λόγος για την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran στο Instagram με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «Τριφυλλιού».

Η viral γιαγιά του Παναθηναϊκού ταξίδεψε από το Κοπανάκι Μεσσηνίας για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας της. Μάλιστα, κατά την είσοδο της στο γήπεδο συνεδευόμενη από τους ανθρώπους της ομάδας αποθεώθηκε από τον κόσμο, ενώ φορούσε τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.