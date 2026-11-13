Aνησυχία στην Εφές, αφού ο Μπρούνο Φερνάντο αποχώρησε με τραυματισμό στο πόδι για τα αποδυτήρια στο ματς με τη Βίρτους.

Η Εφές κοντράρεται με την Βίρτους στην Πόλη, με τον Φερνάντο να κάνει μεγάλο ματς στο πρώτο ημίχρονο (15 πόντους και 10 ριμπάουντ), αλλά να στέκεται άτυχος.

Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο σέντερ των Τούρκων σηκώθηκε για να πάρει ένα ριμπάουντ και ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα. Αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια και δεν θα επιστρέψει όπως όλα δείχνουν.

Στις τάξεις της Εφές επικρατεί ανησυχία για τον τραυματισμό του πρώην ΝΒΑer, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός όσο έπαιξε απέναντι στους Ιταλούς.

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