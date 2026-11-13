Εφές: Τραυματισμός για τον Φερνάντο, παγωμάρα στους Τούρκους
Η Εφές κοντράρεται με την Βίρτους στην Πόλη, με τον Φερνάντο να κάνει μεγάλο ματς στο πρώτο ημίχρονο (15 πόντους και 10 ριμπάουντ), αλλά να στέκεται άτυχος.
Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο σέντερ των Τούρκων σηκώθηκε για να πάρει ένα ριμπάουντ και ένιωσε ενοχλήσεις στην γάμπα. Αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια και δεν θα επιστρέψει όπως όλα δείχνουν.
Στις τάξεις της Εφές επικρατεί ανησυχία για τον τραυματισμό του πρώην ΝΒΑer, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός όσο έπαιξε απέναντι στους Ιταλούς.
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🚨 Anadolu Efes için büyük talihsizlik! 🏀 İlk yarıyı 15 sayı ve 10 ribaundla tamamlayarak double-double’a ulaşan Bruno Fernando, kalfından yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti. Fernando’nun karşılaşmaya devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor. https://t.co/BMfPHOwRvi— Ece Ergez (@eceasliergez) November 13, 2026
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