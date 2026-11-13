Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν ολοκλήρωσε την προπόνησή του, ενόψει των ATP Finals του Τορίνο, καθώς ένιωσε αδιαθεσία λόγω στομαχικών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε να διακόψει την προπόνησή του την Παρασκευή (13/11) με τον Φλάβιο Κομπόλι ενόψει των ATP Finals του Τορίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες της MARCA, ο Ισπανός τενίστας ένιωσε αδιαθεσία λόγω των στομαχικών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν όλη την ημέρα.

Το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, αποφάσισε να σταματήσει το πρόγραμμα της προπόνησής του νωρίτερα από την προγραμμτισμένη ώρα, ώστε να μην επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό του. Ο Αλκαράθ φορά ειδικό σταθεροποιητή επιγονατίδας στο δεξί του γόνατο, το οποίο όμως δεν περιορίζει την κινητικότητα στο κορτ. Σε μία προπόνηση υψιλής έντασης επικράτησε την Πέμπτη (12/11) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, δείχνοντας την καλή αγωνιστική και σωματική κατάσταση που βρίσκεται παρά τις δυσκολίες και τραυματισμούς που αντιμετώπιζε καθ' όλη τη διάρκεια του 2026.

Ο Ισπανός, κάτοχος επτά Grand Slam, έχει χρόνο να αποκατασταθεί και να ξεπεράσει την όποια στομαχική αδιαθεσία. Ο εναρκτήριος αγώνας του στους τελικούς του ATP Tour έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Φράνσις Τιάφο στις 15:00 ώρα Ελλάδος.