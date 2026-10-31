O Aλκαράθ ξεπέρασε τον Αλκαράθ και τελικός στη Βιέννη

O Κάρλος Αλκαράθ νίκησε την Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ, έφθασε στις 25 διαδοχικές νίκες σε ΑΤP 500, για την πρόκριση στον τελικό στο τουρνουά της Βιέννης και Νο.37 στην καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ όσο περνά ο καιρός βρίσκει τον καλό του εαυτό μετά τον τραυματισμό και την επέμβαση στον δεξιό καρπό. Ο 23χρονος Ισπανός νικώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 7-6(2), πήρε την πρόκριση για τον τελικό στο ATP 500 της Βιέννης και την Κυριακή (1/11) θα αντιμετωπίσει είτε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, είτε τον Άλεξ ντε Μινόρ.

Ο Αλκαράθ φθάνοντας στην 25η διαδοχική του νίκη σε ATP 500, πήρε την πρόκριση στον 37ο τελικό της καριέρας του και 5ο μέσα στο 2026.

Έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον 28ο τίτλο της καριέρας του και 4ο μέσα στο 2026, μετά το Australian Open, το ATP 500 στην Ντόχα τον Φεβρουάριο και το ATP 500 στο Τόκιο πριν από τέσσερις εβδομάδες.

