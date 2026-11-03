Ο Μάρκους Σμαρτ μετά από τρίποντο κόντρα στην παλιά του ομάδα (Σέλτικς), πανηγύρισε σηκώνοντας το μεσαίο δάχτυλο των χεριών του.

Οι Ρόκετς συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία στη regular season του NBA. Το Χιούστον στα οχτώ παιχνίδια που έχει δώσει, μετράει εφτά νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στους Σέλτικς με 109-93.

Σε αυτό το παιχνίδι, όπου ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν πρωταγωνιστής με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 38 λεπτά, ο Μάρκους Σμαρτ, αντιμετώπισε την παλιά του ομάδα.

Ο 32χρονος που αγωνίστηκε για 9 χρόνια στους Σέλτικς, μετά από τρίποντό του, πανηγύρισε άσεμνα, καθώς σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο των χεριών.

Marcus Smart FLIPPED OFF the Celtics after hitting a 3 😭😭😭 https://t.co/B8msZ55Elo — BrickCenter (@BrickCenter_) November 3, 2026

Ο ίδιος μετά το παιχνίδι, είπε ότι άκουγε διάφορα από τον αντίπαλο πάγκο και αποφάσισε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

Ο Σμαρτ είπε

«Ήταν πολλά συσσωρευμένα συναισθήματα, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Επιπλέον, κάποιοι παίκτες στον πάγκο έλεγαν διάφορα. Δεν ήξερα ποιοι ήταν. Απλώς άκουσα να λένε κάτι, οπότε αποφάσισα να τους απαντήσω με τον ίδιο τρόπο».