Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, στην τελευταία της προπόνηση πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Θλίψη έχει προκαλέσει σε όλη την κοινότητα του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του 30χρονου παίκτη της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε από την ζωή το πρωί της Τρίτης (3/11).

Ο Ισπανός επιθετικός δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι, πάνω στην προσπάθεια του να διεκδικήσει την μπάλα, από τον αντίπαλο τερματοφύλακα της Ανδόρρας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε πως υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η Τενερίφη νωρίς το πρωί είχε ανακοινώσει την επιδείνωση της κατάστασης του και λίγο αργότερα ο νεαρός ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν την έναρξη της τελευταίας προπόνησης ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Champions League (4/11, 19:45), πραγματοποίησε ενός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής στον άτυχο ποδοσφαιριστή.