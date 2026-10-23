Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του με 2-0 απέναντι στον Τζέιμς Ντάκγουορθ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Νικολόζ Μπασιλασβίλι στα ημιτελικά του Almaty Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Τζέιμς Ντάκγουορθ στους «8» του Almaty Open με 6-3, 6-4. Η νίκη αυτή τον οδήγησε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα μονομαχήσει με το Νικολόζ Μπασιλασβίλι το Σάββατο (24/10, 13:00), για μία θέση στο μεγάλο τελικό του ATP 250 στο Καζακστάν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο.39 στη παγκόσμια κατάταξη, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον 34χρονο Γεωργιανό τέσσερις φορές. Ο Τσιτσιπάς έχει νικήσει τρεις αγώνες ενώ έχει ηττηθεί σε μία μεταξύ τους αναμέτρηση. Οι δύο τενίστες έχουν να διασταυρωθούν από το 2022.

Η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν το 2019 στο Αυστραλιανό Όπεν, όπου ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-3, 3-6, 7-6(7), 6-4 και πέρασε στους «16» του Grand Slam. Την τελευταία φορά που διασταυρώθηκαν, στο ATP Cup, η μάχη τους ήταν σύντομη με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται στο πρώτο σετ 4-1, με τον Γεωργιανό, Νο.128 στο κόσμο, να μην μπορεί να συνεχίσει λόγω τραυματισμού και να εγκαταλείπει τον αγώνα. Εκείνη τη χρονική περίοδο, ο Μπασιλασβίλι ήταν Νο.16 στο world ranking.

O Γεωργιανός αντίπαλος του Τσιτσιπά, έχει κατακτήσει πέντε τίτλους του ATP Tour με κορυφαίο τίτλο στη καριέρα του, αυτόν που κατέκτησε στο ATP 500 του Πεκίνο νικώντας στο τελικό το Νο.4 στο κόσμο εκείνη τη περίοδο, Χουάν Ντελ Πότρο με 6-4, 6-4. Η κορυφαία νίκη του με βάση τη θέση του αντιπάλου του στο world ranking της ATP ήταν η μοναδική επικράτησή του απέναντι στο Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος τότε βρισκόταν στο Νο.3 του κόσμου.