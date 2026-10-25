Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός - Καλαμάτα και το Clasico
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την 8η αγωνιστική της Super League να συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις.
Στις 16:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, με το ματς να μεταδίδεται από το Magenta Sport 1 League. Αμέσως μετά, στις 18:00 ο Βόλος ELABET φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (Magenta Sport2 League) και στις 19:30 ο Άρης τον Ατρόμητο (Nova Sports prime). Τέλος, στις 20:00 ο ΟΦΗ τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι να παίζει live στο Magenta Sport 1.
Στο μπάσκετ, ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Βίκο στις 13:00 (sportfm TV 1) ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (Sportfm TV 2).
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται το πρώτο clasico της σεζόν με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου στις 22:00 (Magenta Sport 3), ενώ στην Premier League η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπράιτον στις 16:00 (Nova Sports Premier League).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Κολοσσός - Βίκος Ιωαννίνων (13:00, Sportfm TV1)
- Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00, Sportfm TV2)
- Ολυμπιακός - Καλαμάτα (16:00, Magenta Sport 1 League, LIVE από το Gazzetta)
- Λίβερπουλ - Μπράιτον (16:00, Nova Sports Premier League)
- Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός (18:00, Magenta Sport 2 League, LIVE από το Gazzetta)
- Άρης - Ατρόμητος (19:30, Nova Sports prime, LIVE από το Gazzetta)
- ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (20:00, Magenta Sports 1 League, LIVE από το Gazzetta)
- Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρότης (22:00, Magenta Sports 3 League, LIVE από το Gazzetta)
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