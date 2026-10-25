Δείτε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, της Basket League και το Clasico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την 8η αγωνιστική της Super League να συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις.

Στις 16:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, με το ματς να μεταδίδεται από το Magenta Sport 1 League. Αμέσως μετά, στις 18:00 ο Βόλος ELABET φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (Magenta Sport2 League) και στις 19:30 ο Άρης τον Ατρόμητο (Nova Sports prime). Τέλος, στις 20:00 ο ΟΦΗ τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι να παίζει live στο Magenta Sport 1.

Στο μπάσκετ, ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Βίκο στις 13:00 (sportfm TV 1) ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (Sportfm TV 2).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται το πρώτο clasico της σεζόν με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου στις 22:00 (Magenta Sport 3), ενώ στην Premier League η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπράιτον στις 16:00 (Nova Sports Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας