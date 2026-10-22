O Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ το πρωί της Παρασκευής (23/10) για την πρόκριση στα ημιτελικά στο ATP 250 στο Αλμάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στα προημιτελικά στο ATP 250 στο Αλμάτι και έχει την ευκαιρία να προχωρήσει περισσότερο.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Αυστραλό, Τζέιμς Ντάκγουορθ (Νο.73) για μια θέση στα ημιτελικά του Σαββάτου (24/10). Το παιχνίδι του θα γίνει την Παρασκευή (23/10), θα είναι το 2ο στο πρόγραμμα της ημέρας κι αναμένεται να αρχίσει στις 11:30 ώρα Ελλάδας.

O Τσιτσιπάς έχει συναντήσει μόλις μια φορά τον 34χρονο Ντάκγουορθ το μακρινό 2018 και τον είχε νικήσει στην Ουάσινγκτον με 6-3, 6-4.

Εφόσον προκριθεί στα ημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Γεωργιανό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι (πρώην Νο.16) και τον Γάλλο, Αντριάν Μαναρινό (Νο.79), που θα ανοίξουν το πρόγραμμα των προημιτελικών της Παρασκευής (23/10, 09:30).

O Τσιτσιπάς έχει ανέβει κατά τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται στο Νο.35 κι αν φθάσει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στο Αλμάτι, τότε θα έχει μπει στο Top 30.

Πρόκριση για Μεντβέντεφ, ο χάρτης των προημιτελικών

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.1), κάτοχος του τίτλου, νικώντας τον Ιάπωνα, Σο Σιμαμπουκούρο με 6-2, 6-1 πέρασε στα προημιτελικά.

Taking care of business. Defending champion @DaniilMedwed is up and running in Almaty. @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/IWJT1JGQus — ATP Tour (@atptour) October 22, 2026

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Τέρενς Άτμαν (Νο.98), που με τη σειρά του απέκλεισε τον Ιταλό, Ματία Μπελούτσι με 6-7(4), 7-6(2), 7-5(5).

Τέλος, ο Καρέν Χατσάνοφ νίκησε τον Τόμας Μάχατς με 6-2, 4-6, 7-6(7) και στο δικό του προημιτελικό θα παίξει με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ ή τον Φάμπιαν Μαροζάν.