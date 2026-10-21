Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν 2-0 στο Almaty Open και πήρε ενθύμιο με την υπογραφή του, αφού ο Καζάκος έπαιζε τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 6-1, 6-2 στη φάση των «16» του ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο τέλος της αναμέτρησης, μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής να επικράτησε εύκολα του Κουκούσκιν, αλλά η στιγμή ήταν συγκινητική. Ο Καζάκος τενίστας σταμάτησε το τένις σε ηλικία 38 ετών και αγωνίστηκε στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του και μάλιστα, μέσα στη χώρα του.

Ο Τσιτσιπάς, σεβόμενος τη συνθήκη αυτή, πριν πάει για τις καθιερωμένες δηλώσεις του ζήτησε από τον Κουκούσκιν ένα ενθύμιο με την υπογραφή του. Ο Κουκούσκιν με χαρά υπέγραψε σε ένα μπλουζάκι του και το έδωσε στον Έλληνα τενίστα, με τους δυο τους να μοιράζονται με ξεχωριστή στιγμή.

✅ Former world No. 39 ✅ 2010 St. Petersburg champion ✅ Two-time Grand Slam fourth-rounder Even @stefanos asked for a souvenir from Mikhail Kukushkin’s final match 🥺👏 #AlmatyOpen https://t.co/fqRX8POaue October 21, 2026

Στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Τσιτσιπάς μίλησε για τον αντίπαλό του: «Είναι πάντα έντονο να αντιμετωπίζεις κάποιον που παίζει τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του. Δεν είναι μια συνθήκη στην οποία θέλεις να βρίσκεσαι συχνά. Είναι δύσκολο, συμπάσχεις περισσότερο για τον αντίπαλό σου απ' ότι συνήθως. Είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν φτάνεις κοντά στη νίκη και πιθανότατα στους τελευταίους πόντους της καριέρας του. Αυτή είναι η στιγμή του και όλη αυτή η μέρα ανήκει σ' αυτόν».

Σχετικά με την αναμέτρηση που έχει απέναντι στον Τζέιμς Ντάκγουορθ, ο Τσιτσιπάς ανέφερε: «Πρέπει να είμαι έτοιμος. Μπορεί να φέρει μεγάλο παιχνίδι. Τον παρατηρούσα λίγο τις τελευταίες μέρες, παίζει πολύ καλά στα indoor hardcourt. Ελπίζω να είμαι σε καλή κατάσταση και να παίξω στο υψηλότερό μου επίπεδο. Σ' αυτό στοχεύω, μακάρι να μπορέσω να φέρω το καλύτερό μου τένις απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο σαν κι αυτόν».