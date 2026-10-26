Δορκοφίκης: «Δεν θα γίνω δεκανίκι, το σκάνδαλο της διαφθοράς φτάνει πάρα πολύ βαθιά»

Ο Περικλής Δορκοφίκης

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, Περικλής Δορκοφίκης που αντικατέστησε τον Βαγγέλη Λιόλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και στάθηκε στην επιστολή που έστειλε στον Υπουργό.

Ο Δορκοφίκης, μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε μεταξύ άλλων πως: «σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να γίνω δεκανίκι και δεν επιθυμώ να δώσω στήριξη σε μια διοίκηση η οποία έχει αποτύχει οικτρά».

«Στις τελευταίες εκλογές κατέβηκα με τον Παναγιώτη Φασούλα, δεν τα καταφέραμε, εκλέχθηκε ξανά πρόεδρος ο Βαγγέλης Λιόλιος. Δεν είχα εκλεγεί, ήμουν πρώτος επιλαχών. Τώρα με παραιτήσεις που γίνονται, όπως του κύριου Λιόλιου, αυτό έφερε εμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Σίγουρα για έναν άνθρωπο που αγαπάει το μπάσκετ και το υπηρέτησε από μικρό παιδί, είναι ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Είναι θλιβερά και στενάχωρα τα όσα γίνονται. Με ενημέρωσαν χθες από την ΕΟΚ στις 15:55, πως στις 16:30 πρέπει να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να γίνω δεκανίκι και δεν επιθυμώ να δώσω στήριξη σε μια διοίκηση η οποία έχει αποτύχει οικτρά, έχει στιγματίσει το ελληνικό μπάσκετ. Στη συνάντηση, δεν ψήφισα κανένα θέμα. Μάλιστα έστειλα και μια προσωπική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό, πως στη σημερινή συνάντηση, πρέπει όλο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτηθεί. Μαζί και εγώ που μπήκα τώρα. Και τα θεσμικά όργανα και η Πολιτεία να έρθει με όσα προβλέπει η νομοθεσία, να οριστεί μια νέα προσωρινή διοίκηση και να οδηγηθούμε σε εκλογές, προκειμένου τα σωματεία να επιλέξουν τον νέο Πρόεδρο.Εγώ θα στηρίξω έναν Πρόεδρο ο οποίος θα μπορέσει να φέρει το μπάσκετ που όλοι θέλουμε να βλέπουμε. Θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα είναι κοινής αποδοχής. Μια μεγάλη προσωπικότητα, με ένα τιμ ανθρώπων γύρω του, το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει για το καλό του ελληνικού μπάσκετ».

Στο τέλος είπε: «Θεωρώ πως το σκάνδαλο της διαφθοράς φτάνει πάρα πολύ βαθιά. Δυστυχώς είμαι και εγώ ένας από αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και δεν ενεργοποιούμαστε. Εγώ και ως αθλητής, σε πολλά παιχνίδια μου, έχω νιώσει περίεργα παιχνίδια. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα ξαφνικά. Σε τι βαθμό έχει φτάσει όλο αυτό, σίγουρα μπορεί να μην υπήρχε το προηγούμενο διάστημα».