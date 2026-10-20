Nεαρό αγόρι στoν Μπούμπλικ: «Είσαι καλύτερος από τον Σίνερ, γιατί δεν έχεις ντοπαριστεί!»

Η αποστομωτική απάντηση που έλαβε ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ από νεαρό αγόρι, στη διάρκεια συνέντευξης στο Αλμάτι.

«Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια» λέει η παροιμία μας και ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ έλαβε μια απρόσμενη απάντηση από νεαρό αγόρι.

Ο 29χρονος παίκτης από το Καζακστάν αποτελεί τον πόλο έλξης από τους συμπατριώτες του στο ATP 250 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αλμάτι.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του ο Μπούμπλικ ρωτήθηκε από νεαρό αγόρι «ποιος είναι καλύτερος, εσύ ή ο Σίνερ;».

Ο παίκτης απάντησε, μέσω ερώτησης: «Τι νομίζεις εσύ;»

Και το νεαρό αγόρι απάντησε: «Εσύ, επειδή δεν έχεις κάνεις χρήση απαγορευμένων ουσιών, όπως ο Σίνερ!».

This question and answer. 😂 Boy in the crowd: “Who’s better, you or Sinner?” Bublik: “Who do you think?” Boy in the crowd: “You’re better because you don’t dope like Sinner does.” 💀 https://t.co/uy6Vv4rKWm October 19, 2026

Ο Γιάνικ Σίνερ εξέτισε τρίμηνη τιμωρία από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, έπειτα από δύο «θετικά» τεστ στην απαγορευμένη ουσία κλοστεμπόλη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδέχτηκε την αιτιολόγησή του και τη δήλωσή του ότι δεν έκανε σκόπιμα χρήση και τελικά έμεινε εκτός δράσης για 85 ημέρες.

Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, No.21 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο.3 στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι, θα αρχίσει τους αγώνες του από τον 2ο γύρο, με αντίπαλο τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν.