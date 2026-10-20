Nεαρό αγόρι στoν Μπούμπλικ: «Είσαι καλύτερος από τον Σίνερ, γιατί δεν έχεις ντοπαριστεί!»
«Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια» λέει η παροιμία μας και ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ έλαβε μια απρόσμενη απάντηση από νεαρό αγόρι.
Ο 29χρονος παίκτης από το Καζακστάν αποτελεί τον πόλο έλξης από τους συμπατριώτες του στο ATP 250 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αλμάτι.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του ο Μπούμπλικ ρωτήθηκε από νεαρό αγόρι «ποιος είναι καλύτερος, εσύ ή ο Σίνερ;».
Ο παίκτης απάντησε, μέσω ερώτησης: «Τι νομίζεις εσύ;»
Και το νεαρό αγόρι απάντησε: «Εσύ, επειδή δεν έχεις κάνεις χρήση απαγορευμένων ουσιών, όπως ο Σίνερ!».
This question and answer. 😂 Boy in the crowd: “Who’s better, you or Sinner?” Bublik: “Who do you think?” Boy in the crowd: “You’re better because you don’t dope like Sinner does.” 💀 https://t.co/uy6Vv4rKWm— Danny (@DjokovicFan_) October 19, 2026
Ο Γιάνικ Σίνερ εξέτισε τρίμηνη τιμωρία από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, έπειτα από δύο «θετικά» τεστ στην απαγορευμένη ουσία κλοστεμπόλη.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδέχτηκε την αιτιολόγησή του και τη δήλωσή του ότι δεν έκανε σκόπιμα χρήση και τελικά έμεινε εκτός δράσης για 85 ημέρες.
Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, No.21 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο.3 στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι, θα αρχίσει τους αγώνες του από τον 2ο γύρο, με αντίπαλο τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν.
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