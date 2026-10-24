Basket League: Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών εν μέσω Basketgate
Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ έχει στρέψει όλα τα βλέμματα εκεί, ωστόσο η δράση στη Basket League συνεχίζεται κανονικά με τον αγώνα της Μυκόνου με τον Άρη.
Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 και η ΚΕΔ προχώρησε στους πρώτους ορισμούς διαιτητών εν μέσω του Basketgate.
Αυτοί είναι οι Ηλίας Καρπάνος, Μεγακλής Μαρινάκης και Νίκος Μηλαπίδης και το ματς θα διεξαχθεί στο κλειστό της Άνω Μεριάς στη Μύκονο.
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