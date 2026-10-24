Την ίδια στιγμή με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές στον αγώνα της Μυκόνου με τον Άρη.

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ έχει στρέψει όλα τα βλέμματα εκεί, ωστόσο η δράση στη Basket League συνεχίζεται κανονικά με τον αγώνα της Μυκόνου με τον Άρη.

Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 και η ΚΕΔ προχώρησε στους πρώτους ορισμούς διαιτητών εν μέσω του Basketgate.

Αυτοί είναι οι Ηλίας Καρπάνος, Μεγακλής Μαρινάκης και Νίκος Μηλαπίδης και το ματς θα διεξαχθεί στο κλειστό της Άνω Μεριάς στη Μύκονο.