Δημητρακόπουλος: «Το Μαρούσι, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταθέσει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας»

Διαβάστε τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος που φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ για το Basketgate.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ρεπορτάζ στις 10», όπου ξετύλιξε ολόκληρο το... κουβάρι της σκανδαλώδους υπόθεσης γύρω από το ελληνικό Basketgate ξεκαθαρίζοντας ποια είναι η ανάμειξη της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Αναλυτικά

«Από τον Απρίλιο του 2026 έλαβα εντολή από την ομάδα του Αμαρουσίου να συντάξω, με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που είχα στη διάθεσή μου, μια καταγγελία σε βάρος του προέδρου της καλαθοσφαίρισης. Δεν θα αναφέρω το όνομά του, καθώς σέβομαι το γεγονός ότι είναι κατηγορούμενος και βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Υπήρχαν γραπτά μηνύματα από τα οποία προέκυπτε ότι ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Προμηθέα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αλλά και τα μηνύματα του προέδρου της ΕΟΚ, προχώρησα στην καταγγελία. Αυτή διαβιβάστηκε στον υπουργό Αθλητισμού, καταχωρίστηκε στην πλατφόρμα και στη συνέχεια έφτασε στην Εισαγγελία, η οποία ξεκίνησε την έρευνα.

Υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που με δικαιώνει. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε μηνύσεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ωστόσο ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι τα γραπτά μηνύματα αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο.

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε μήνυμα που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, περιείχε πληροφορία την οποία ο ίδιος λάμβανε από την ΚΕΔ σχετικά με τους διαιτητές που επρόκειτο να επιλεγούν. Διαπιστώνουμε, επομένως, μια σχέση με την ΚΕΔ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου ο αθλητικός εισαγγελέας, κ. Γραμμένος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση, χωρίς τότε να είναι γνωστό πού θα οδηγούσε η έρευνα.

Στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα μηνύματα, όχι κουτσομπολιά ή προσωπικές εκτιμήσεις μαρτύρων. Από αυτά φέρεται να προέκυπταν συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων, αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, αλλά και ζητήματα στοιχηματισμού.

Έτσι, μέσα από την προκαταρκτική εξέταση και τις πολυάριθμες μαρτυρικές καταθέσεις, φτάσαμε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, με προβλεπόμενη ποινή έως και δέκα χρόνια κάθειρξης. Κατ’ εξαίρεση, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Το Μαρούσι, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταθέσει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι παράγοντες της ομάδας δεν είναι μάρτυρες και δεν γνωρίζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι σχετικό να προσέλθουν και να καταθέσουν».